تلاميذ بلدية بولنوار يشاركون في مخيم صيفي بالمغرب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2015 17:00

جانب من الرسميين في حفل توديع تلاميذ بلدية بولنوار زوال اليوم (تصوير الأخبار)الأخبار( نواذيبو) - يشارك 36 تلميذ من بلدية بولنوار الريفية الواقعة على بعد 90 كلم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو في مخيم صيفي بالمغرب يدوم 15 يوما.

وقال عمدة البلدية أحمد ولد باري إن مشاركة التلاميذ المتفوقين في مخيم صيفي يأتي ثمرة شراكة بين بلديته وبلدية "الوطية" بالمغرب ، ومن شأنه الإسهام في تطوير علاقات التعاون بين البلديتين.

وأضاف ولد باري في حفل توديع التلاميذ من النقطة الحدودية إن البلدية ارتأت تحفيز المتفوقين ، وحثهم على المزيد من العطاء في سنة التعليم التى أعلنت عنها الحكومة الموريتانية.

وحضر الحفل مستشار والي نواذيبو المكلف بالشؤون الإجتماعية محمد المصطفي والقنصل المغربي وفاعلون في الحقل التربوي في البلدية.