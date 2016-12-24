"ش إلوح أفش" تعلن عن مسابقة في شعر "أژريگه"

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2015 16:58

الأخبار (انواكشوط) – أعلنت صحيفة "ش إلوح افش" الساخرة عن مسابقة أدبية في شعر "اژريگه" الساخر، وهو الشعر الذي يمزج بين اللغة العربية واللهجة الحسانية أو اللغات الأخرى في موريتانيا، مؤكدة رصد جوائز معتبرة للفائزين في هذا المسابقة.

وقالت الصحيفة في إعلان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه إن الهدف من المسابقة هو "إحياء هذا الجنس الشعري الفريد".

وعن شروط المشاركة قال إعلان الصحيفة: "نبشركم بأننا لن نشقبكم بمُستخرجات من إعلان الميلاد، ولا شهادات زواج، فما عليكم سوى إرسال نص من شعر (أژريگه) لا يتجاوز عشرين بيتا على العنوان: chilouhefchi@gmail.com.

أما مواضيع المسابقة فهي – حسب الإعلان –

- ظاهرة (سُعادو) وعلاقتها بتعثر الحوار بين الأغلبية والمعارضة.

- إنجازات فخامة القيادة الوطنية الكبرى وامبطاصه.

- البشمركه بين الإمساك والإسهال.

ويمكن للمشارك أن يخلط جميع المواضيع في نص واحد يتحدث عن: ظاهرة (سُعادو) وعلاقتها بتعثر الحوار بين الأغلبية والمعارضة، وعن إنجازات فخامة القيادة الوطنية الكبرى وامبطاصه، وعن البشمركه بين الإمساك والإسهال.

وقالت الصحيفة إن استلام النصوص يبدأ من تاريخ هذا الإعلان إلى غاية يوم 10 في شهر أغشت على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.

وأكدت الصحيفة أن لجنة من خيرة الأدباء ستشرف بحول الله وقوته على فرز النتائج وإعلانها في موعدها.