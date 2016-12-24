اعتماد حي القديمة بتجكجة ضمن قائمة التراث الوطني

تاريخ الإضافة: السبت, 01 آب/أغسطس 2015 10:48

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت وسط البلاد عن اعتماد حي "القديمة" في المدينة ضمن قائمة التراث الوطني باعتباره من أقدم المواقع الأثرية في تجكجة التي تأسست قبل قرون.

وتسلم المقررَ الخاص بهذا الاعتماد والي تكانت عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري من طرف وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هندو بنت عينينا.

ويقع في الحي المذكور بتجكجة منزل العلامة سيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم، ومنزل العلامة الطالب ولد حنكوش، كما توجد به العديد من الآثار التي تجسد عمق تاريخ المدينة.