نواذيبو: تكوين شبابي على الإخراج المسرحي والتمثيل

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2015 07:21

جانب من انطلاقة التكوين في دار الشباب بمدينة نواذيبو زوال أمسالأخبار(نواذيبو) - أطلقت مندوبية الشباب والرياضة بمدينة نواذيبو صباح اليوم الاثنين 03 أغسطس أياما تكوينية حول الإخراج المسرحي والتمثيل لصالح 30 من أعضاء الجمعيات الشبابية بالمدينة.

وقال المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بنواذيبو نافع كوتل إنهم يرمون من وراء هذا التكوين إلى تعزيز قدرات الشباب في مختلف الاهتمامات الثقافية والفنية ، وتزويده ببعض المهارات من مختصين في المجال.

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وأشار المندوب إلى أن هذا التكوين يأتي ثمرة شراكة مع المركز الثقافي المصري ومركز الرواد ومندوبية وزارة الشباب والرياضة في المدينة.