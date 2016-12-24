نواكشوط: نقاش ترجمة كتاب حول طلائع الاستعمار في أفريقيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 06 آب/أغسطس 2015 09:56

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت بقاعة المتحف الوطني في العاصمة نواكشوط ندوة علمية لنقاش ترجمة الباحث الموريتاني والأستاذ بجامعة نواكشوط د.أحمد ولد المصطفى لكتاب: "تاريخ اكتشاف وغزو غينيا" خلال القرن الخامس عشر الميلادي، لمؤلفه الرحالة البرتغالي غوميس أنا نيس دي أزورارا.

ويقدم الكتاب معلومات حول شواطئ غرب أفريقيا خلال القرن الخامس عشر، فيما ركز في جانب منه على الشواطئ الموريتانية التي كانت مسرحا لأهم الأحداث في تلك الفترة.

وحضر النقاش العديد من الباحثين والمهتمين بتاريخ غرب أفريقيا والطلائع الأولى للحركة الاستعمارية في المنطقة.

وقد تمت ترجمة الكتاب سابقا إلى اللغة الإنجليزية، فيما كانت ترجمة ولد المصطف الجديدة للكتاب أول ترجمة له إلى اللغة العربية.