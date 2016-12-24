نواذيبو: مخيم صيفي للتلاميذ المتفوقين بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 13 آب/أغسطس 2015 17:33

احدى غرف المخيمين من التلاميذ المتفوقين بموريتانيا(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - تجري فعاليات المخيم الصيفي الخاص بالمتفوقين في مختلف الولايات في اعدادية الترحيل بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو والمنظم من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في المخيم 65 تلميذا من مختلف الولايات ، والذين أحرزوا المراتب المتقدمة في الولايات من ضمنهم تلميذات.

شاركت الفتيات المتفوقات في المخيم الصيفي (تصوير الأخبار)ويقول مدير المخيم محمد لمين ولد أباه إن وزارة الشباب والرياضة اختارت العاصمة الاقتصادية نواذيبو لتنظيم المخيم لصالح 65 تلميذا تتراوح أعمارهم مابين 12 إلى 15 سنة.

وأشار ولد أباه في تصريح لوكالة الأخبار إلى أن المخيم يشكل فرصة مواتية للأطفال لكسر الروتين ،وتغيير الأجواء في أماكن مغايرة تماما لما ألفوه ، مشيرا إلى أن المخيم هو صورة مصغرة لأطفال موريتانيا.

وأشار المخيم إلى أنهم وفروا كافة الوسائل اللازمة بغية انجاح المخيم من ظروف مناسبة ، مشيرا إلى أنه يتضمن برنامجا تربويا وترفيهيا مشحونا.

اختار الرسميون التقاط صورة مع المخيمين في اعدادية الترحيل (تصوير الأخبار)وتجول الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة رفقة والي نواذيبو في أجنحة المخيم ، واطلعوا ميدانيا على العمل فيه وبرامجه.