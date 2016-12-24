مخيم للشبيبة بتجكجه

تاريخ الإضافة: الأحد, 16 آب/أغسطس 2015 14:14

الأخبار (نواكشوط) ـ افتتحت جمعية شبيبة بناء الوطن يوم أمس السبت مخيما شبابيا بمدينة تجكجه، يشارك فيه العشرات من أبناء المدينة والقرى المجاورة لها، ويقام في ثانوية تجكجه.

وأطلق على المخيم مخيم البناء الرابع والأربعين، وحضر حفل افتتاحه العمدة المساعد التار ولد سيد أحمد والمندوب الجهوي للشباب والرياضة عبد الله ولد اعل، إضافة لبعض الأطر المحليين.

ونوه الأطر خلال مداخلاتهم بدور الجمعية التي اعتبروها رائدة، ودورها في تنمية مواهب الشباب.

ويقول رئيس المخيم المصطفي ولد الشيخ إن الفرصة مواتية للمشاركين في المخيم، وعليهم انتهازها لكسب المهارات وتبادل المعارف مع نظرائهم من المشاركين.