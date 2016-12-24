مضى سعيد.. (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 24 آب/أغسطس 2015 12:53

الشاعر / الشيخ ولد بلعمشالشاعر / الشيخ ولد بلعمش(قصيدة في رثاء العميد محمد سعيد ولد همدي رحمه الله )

قرأتَ خاطرةً أشجاكَ مبدأُها ** يا سيّدِي هذه الأخرى أتقرأُها؟!

نرثي فتشهدُ روحُ الكونِ أحرفَنا ** ومن لهُ خَفَقَاتُ القلب يُخطِئُهاَ!

 

ولوْ على قَدْرِ حزنِ الأرضِ دمعتُنَا ** لَمَا شرحنا الأسى لكنْ نُجزِّئُهَا!

نُذكي الحنينَ إذا أعمارُنا انطفأتْ ** وشمعةً شمعةً يا شعرُ نُطفِئُها

مضى سعيدٌ وما في الأرض زاويةٌ ** إلا بمدحٍ لهُ الأطيابُ تَمْلأُهُا

كأنَّ أفئدةَ الباكينَ تندبهُ ** خواتمٌ كُسِرتْ فَانْثالَ لُؤْلُؤُهَا

ويسألُ البَلَدُ الأقدارَ عنْ غَدِهِ *** سفينةً لمْ تُقرِّرْ أيْنَ مَرْفَأُهُا

لكنَّ رُكَّابَها أهلٌ وإنْ عَتبُوا ** حتَّى مع الموجِ عينُ اللهِ تَكْلأُهَا

من أجل أن نرسم الأحلام أغنية ** لا بد من خطة للعزف نُنْشِئُها

مضى سعيدٌ فمنْ عطفاً سيخلفهُ؟! *** ومن سيكتب للأجيال يُنْبِئُها؟!

من ينتقي كلمات الود إن نزفت *** جراحنا فيداويها ويُبْرِئُها ؟!

المنتمي لصفاء النفس فلسفةً *** والنفس بالخُلُقِ الأنقى تَوضُّؤُهَا

إذا موطَّأُ أكنافٍ به سعدُوا *** فذا لعمرك عن طبعٍ موطَّأُهَا

إذا تقاسمت الدنيا مكاسبَها ** كان العفيف وإن تجزعْ فملجَأُهَا

على الرفوف كتاب عنك يسألنا ** وللدواة فتوحات نُهنِّئُها

وذكريات هنا دونتَها صورا ** وأخريات ظللت العمر تُرجِئُهَا

وفي ''أطار'' بساتينٌ تفتش في ** ظلالها عنكَ والفقدانُ يَفْجَأُهَا

بكى '' أَڭيْلُ '' زمان الوصل وانبجستْ ** عيونُهُ أَتراكَ اليوم ترقِئُها؟ !

عليك من رَحَمات الله واكِفُها *** فإن للمجدِ عيناً أنتَ بُؤبُؤُهَا

 


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