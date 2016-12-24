كتاب مصري جديد يتحدث عن قضية الصحراء الغربية

تاريخ الإضافة: الأحد, 30 آب/أغسطس 2015 12:37

واجهة الكتابواجهة الكتابأعلن بالعاصمة المصرية القاهرة عن صدور ثاني كتاب مصري يتناول قضية الصراع في الصحراء الغربية المستمر منذ عقود.

 

ويتناول الكتاب الجديد (قصة رحلة) لمؤلفه المصري محمد غزلان الصراع الدائر في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو وذلك في خمس فصول هي قصة رحلة ورائحة الصحراء ولقاء العقول ونسمات نسائية والعود أحمد.

 

وقد لقي الكتاب اهتماما واسعا في الأوساط الصحراوية بوصفه ثاني كتاب مصري يتحدث عن القضية بعد الكتاب الأول "الصحراء الغربية بعيون مصرية" وهو ما يمثل كسرا لما يعتبرونه  "تعتيما عربيا مفروضا على القضية".

 


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