انتخاب مكتب جديد للرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2013 14:23

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية صباح اليوم الأربعاء: 04-12-2013م في مدرج الإمام مالك بن أنس بمباني المعهد العالي جمعيتها العمومية السنوية لتجديد مكتبها التنفيذي.

وقد حضر الجمعية العمومية العشرات من منتسبي الرابطة الثقافية، وتقدمت للتنافس ثلاث لوائح: لائحة الأمل، لائحة التغيير، لائحة الوفاء. قبل أن تنسحب لائحة الوفاء وينحصر التنافس بين اللائحتين الأخريين.

وتم انتخاب لائحة الأمل المحسوبة على المكتب القديم ب75 صوتا، في مقابل 10 أصوات حصلت عليها لائحة التغيير.

وأشرف على الجمعية العمومية مكتب مكون من ثلاثة أعضاء من خارج المعهد العالي كما ينص على ذلك النظام الأساسي للرابطة.

وتعتبر الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية إحدى أبرز الجمعيات الثقافية الجامعية في موريتانيا.



