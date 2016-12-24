الطفل الذي أغرقنا! (شعر)

تاريخ الإضافة: الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2015 13:56

محمد ولد أباه ولد إمام قدْ قَتَلْناكَ جميعاً واشْتَرَكْنا في الجريمَهْ

لمْ يَعُدْ للدَّمعِ مَعْنىً لمْ تَعُدْ للْحُزْنِ قيمَهْ

كمْ قَتَلْنا واقْتَتَلْنا كمْ هُزِمْنا من هزيمَهْ

قد مَلِلْتَ القُبْحَ فينا والعداواتِ العقيمَهْ

ومَلِلْتَ الكَذِبَ النَّابتَ فينا والنَّميمَهْ

ماتَت العِزَّةُ والنَّخْوةُ فينا والعزيمه

***

لمْ نزلْ نقْتُلُ بعضاً بالعداوات الغبيهْ

لمْ نُقِمْ وزْناً لحيٍ أوْ حِساباً لضحيهْ

ببُطونٍ تحْكُمُ الكلَّ بِدَعْوى الجاهليهْ

كلُّ بَطْنٍ صائحٌ (هلْ نحنُ إلا من غزِيهْ!)

***

لا تُناشِدْ عَرَبَ اليومِ ولا عُجْماً وبَرْبَرْ

واسْتُرَنَّا إنّنا أضْعَفُ ممَّا تَتَصَوّرْ!

***

أيها الطفلُ الذي غادرَنا جَمْعاً ..غُثاءَ

أنتَ مَنْ أغْرَقَنا خِزْياً وعاراً واسْتِياءَ

ما قَتَلْناكَ ولكِنَّا قتَلْنا الكبرياءَ!

***

أنتَ مَنْ عَرَّيْتَ هذا العالَمَ الأقْبَحَ سيرَهْ

وكَشَفْتَ الزورَ فينا واخْتِلالاتِ السَّريرَهْ

ثُمَّ عَرَّيْتَ عَبيدَ الــــ ــطاولاتِ المُسْتَديرَهْ

***

ارْقَ في الأجْواءِ أعْلى وافْتَح الصّدْرَ انْشِراحا

واتْرُك الأرْضَ لِقَوْمٍ لا يَمَلُّونَ انْبِطاحا

***

أيها الهاربُ من خِزْيِ اقتتالِ العمِّ والعمْ

مِنْ لَظى داحِسَ والغَبْــــ ــرا ومِنْ نارِ جَهَنَّمْ

عندَكَ الحقُّ إذا غا دَرْتَنا .. فالبحرُ أرْحَمْ!

***

أيها الصاعِدُ يَحْدوهُ ....سلامٌ واحْتِرامُ

ثَمَّ فارْقُدْ بِسَلامٍ وعَلى النّاسِ السلامُ