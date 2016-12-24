جمعية الرفاه تقيم ملتقاها الأول بأغشوركيت

تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2015 13:15

منصة خفل انطلاقة الملتقى الثقافي والصحي الأول لجمعية الرفاه في أغشوركيتالأخبار (ألاكـ) – أقامت جمعية الرفاه للتنمية الاجتماعية ملقتاها الثقافي والصحي الأول بقرية أغشوركيت التابعة لمقاطعة ألاك بولاية البراكنه، وشارك فيه العشرات من شباب القرية وآخرين قدموا من قرى أخرى في ولاية البراكنه.

رئيس الملتقى المصطفى ولد الشيخ اعتبر في كلمته الافتتاحية أن الجمعية حرصت على أن يكون ملتقاها الأول في أغشوركيت، وأن تستفيد من كفاءاتها العلمية وأطرها في أنشطة الملتقى، وأن تجمع الشباب ليتبادل الخبرات والتجارب، وليتلقى العلوم والمعارف من العلماء والمشايخ.

ودعا ولد الشيخ الشباب المشاركين في الملتقى إلى انتهاز فرصته، وإلى الاستفادة من الأنشطة الثقافية والرياضية التي يتضمنها، شاكرا الضيوف الذين حضروا حفل الافتتاح، وكذا المحاضرين والمكونين.

وحضر حفل انطلاقة الملتقى العديد من الشخصيات العلمية والاعتبارية من بينهم النائب البرلماني الدن ولد البار، والدكتور محمد حبيب الله ولد عبدو، والأستاذ محمدو بن البار، والأستاذ والشاعر المرتضى ولد محمد أشفاق، وإمام الجامع الكبير في أغشوركيت محمد محفوظ ولد سيديا، وآخرين.

وتستمر فعاليات الملتقى لمدة 5 أيام.