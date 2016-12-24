اختتام الأيام الثقافية بقرية بير الفتح

تاريخ الإضافة: السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2015 15:03

اختتمت الثلثاء 29-09-2015 في قرية بيرالفتح التابعة لبلدية بوطلحاية بمقاطعة اركيز الأيام الثقافية التي نظمها " نادي الفتح الثقافي" مابين 26 ـــ 29 تحت شعار "معا نرتقي".

وقد جرى حفل الاختتام بحضور جمع كبير من أطر ومثقفي ووجهاء قرية بيرالفتح. وشملت الأيام الثقافية المنظمة في قرية بيرالفتح يوم خصص لتنظيف القرية من القمامة بالإضافة إلى أنشطة متعددة ومتنوعة، من بينها نقاشات وحوارات هادفة تطرقت لجوانب عامة تهم ساكنة القرية وتلامس همومهم اليومية، فضلا عن مسابقات متنوعة، ثقافية ورياضية، شارك فيها عدد من أبناء القرية.

وخلال حفل الختام تم تكريم الفائزين في المسابقات الوطنية، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقات المنظمة طيلة الأيام المذكورة، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

حفاظ القرآن الكريم:

المركز الأول: المنى ولد شيخان

المركز الثاني: العارف ولد عبد العلى

المركز الثالث: سيدي ولد بلا ولد الديه

من غير الحفاظ:

المركز الأول: أحمد ولد الشيخ ولد ودو

المركز الثاني: محمد سالم ولد محمدن

المركز الثالث : سيدي ولد محمد فال ولد الحماد

وفي مجال السيرة والثقافة العامة والرياضة تم التنافس على شكل مجموعات لتفوز مجموعة أبوبكر الصديق بجائزة السيرة، فيما حصلت مجموعة طلحة ابن عبيد الله على جائزة الثقافة العامة.

أما في المجال الرياضي فقد تم خلال الأيام تنظيم بطولة كروية تنافست فيها مختلف الفرق الرياضية في القرية وكان الفوز بالكأس فيها من نصيب مجموعة خالد ابن الوليد.