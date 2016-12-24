هياماً بمصر القلب (شعر)

تاريخ الإضافة: الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2013 14:18

الشاعر / الشيخ ولد بلعمشالشاعر / الشيخ ولد بلعمشسَلِ النيل مرسوما بصفحته البدرُ *** أَطالتْ لَياليناَ أم اقترب الفجرُ؟! 

وما بالُه يُغري الأحبَّةَ وِردُهُ *** وحين ارتشفنا منهُ فاجَأَنا الجمرُ؟!

وسائِلْه ما بال المُقطَّمِ صخره *** يئنُّ من الأوجاع، هل يشْعرُ الصخر؟!


وكيف يكون الدمع حبر قصيدة *** خواتيمها مصرٌ ومطلعها مِصرُ؟!

نواطيرُها نامتْ وثعلبُها انبَرى *** أماتَ بَنُوهاَ كيْ يعيشَ بها القهرُ؟!

تحدِّثني الركبانُ عن فتياتِها *** حرائرَ أضنَاهُنَّ مُعتَقلٌ قَبْرُ

يُسَقن إلى السجَّانِ أنْ قلنَ للورى *** مسيرتُنا صبْرٌ وسيرتُنا طُهْرُ 

إذا كان رأيُ الطالباتِ جنايةً *** فكيفَ إذًا تحيا المروءة والفِكر ؟!

إذا كنتَ يا فرعون تخشى صبيَّةً *** فملكك قدْ ولَّى ومدْفِنُك البحرُ

صبغت جبينَ الشمس بالليل واهِمًا *** فقد ضاق بالألوانِ منطقك الغِرُّ

ألمْ تكُ جنَّاتُ الأصيلِ ضرائراً *** ولكنَّ أنفاسَ الحقولِ لها عِطرُ !

عبثتَ بأغصان القلوبِ فلا شذاً *** يفوحُ، ومن أين العبيرُ وَلا زَهْرُ؟!

فكيف تريد الأرض من غير نبْضِها *** ومن أنتَ حتى يستَقيمَ لك الأمرُ؟!

تقولُ سفاهاً: مُلكُ مصرَ أليسَ لِي ؟! *** وجُنْدِي إذا ما احتجْتُ بطْشَتَهُمُ كُثْرُ 

ستأبى نفوس الأكرَمينَ هوانَها *** وَتَذْروكَ ريحُ الحادثاتِ إذا تَذْرُو

ألم يمْتلأْ ميدانُ رابعةٍ دمًا *** وما خافَ إلا اللهَ مُعْتصِمٌ حرُّ

فأيكُمُ ألغَى سواهُ ولا يدٌ *** أشاروا بِها إلا توعَّدَهَا البَتْر ُ؟!

عجبتُ لأصحابِ العقول تسوقُهمْ *** عصاكَ، أَفي آذانِ منْ خُدِعوا وَقْرُ ؟!

أَتُستَأْصَلُ الْأفكار؟! يا أحمقَ الورى *** تَأَمَّلْ... فَإن الحُمْقَ آخرُهُ خُسْرُ

حنونٌ على كل الطغاةِ، وَقاتِلٌ *** إذاَ فِئَةٌ لمْ تَرْضَ ما صَنَعَ الْغَدْرُ !

أقولُ لمصر القلبِ والحزنُ غيمةٌ *** أزيحي ستار الوهم فالموعد النصرُ

فأنتِ التي أدنتْ جَناها وحلَّقتْ *** نَوارِسُها واختارَ هالَتَهَا البدرُ
 

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز