نواذيبو: إدارة التعليم تحيي ذكرى الهجرة

تاريخ الإضافة: الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2015 20:18

جانب من الندوة العلمية مساء اليوم في نواذيبوالأخبار(نواذيبو) - أحيت الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو ذكرى الهجرة النبوية بندوة علمية أنعشها كوكبة من الأساتذة على مستوى المدينة بحضور أعضاء الـأسرة التربوية والعمدة المساعدة لبلدية نواذيبو ومديرة التعليم.

وتطرقت الندوة العلمية لمختلف محطات الهجرة ، والمعاني السامية التى تضمنها الحدث التاريخي للمسلمين ووضعية المجتمع الجاهلي قبل بزوغ فجر الإسلام الذى غير مسار الأمة.

وقالت المديرة الجهوية للتهذيب صفية بنت بمب إن حدث الهجرة غرة في جبين تاريخ البشرية ، وحق له أن يكتب بماء الذهب في صفحات القلوب لأنه حدث اتسم برسم الأهداف ، وجودة التخطيط والتوكل على الله والصبر ، وهي كلها دروس على كل مسلم أن يستشعرها.

وقالت المديرة إن المربين هم أولى الناس بالتوقف عند محطات هذا الحدث العظيم ليعدوا جيلا مسلما منافسا يتشبع بالمعاني الجليلة، ويحافظ على الخصائص المميزة للحضارة الإسلامية من بين الحضارات الإنسانية.

وشملت الندوة مداخلات شعرية عن أدب الهجرة وأبرز الدروس المستقاة من هذا الحدث الهام.