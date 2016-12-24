افتتاح مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير

تاريخ الإضافة: السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2015 09:43

الأخبار (نواكشوط) ـ افتتحت مساء الجمعة 24 أكتوبر 2015م النسخة العاشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بحضور رسمي ضم وزيرة الثقافة الموريتانية وبمشاركة وطنية وعربية ودولية واسعة، وتحل السوادن ضيف شرف المهرجان في نسخته الحالية.

ويتوافد المئات إلى فضاء التنوع الثقافي والبيئي وسط العاصمة نواكشوط حيث ينظم المهرجان لحضور فعاليات الافتتاح والاستمتاع بمشاهدة جديد الفن السينمائي بموريتانيا طيلة ليالي المهرجان.

وخلال حفل الافتتاح تم عرض فيلم "تيتا بائعة النعناع" لمخرجه سالم دندو الذي يأتي بإنتاج وتمويل موريتاني خالص، كما تم عرض فيلم "المتطرف" لمخرجه سيدي محمد ولد الشيكر.

وقال مدير المهرجان محمد ولد إدومو إن دار السينمائيين الموريتانيين تعمل على تحقيق هدفها في رفع اسم السينما الموريتانيين عاليا، مثمنا جهود شركائها في السعي نحو تحقيق هذا الهدف.

وتنظم بالتزامن مع فعاليات المهرجان دورات تكوينية في مجالات سينمائية وفنية مختلفة يستفيد منها العشرات من الهواة الشباب كما يشمل مسابقات وتوزيع جوائز في حفل الاختتام.