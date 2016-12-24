أيام تكوينية للمجتمع المدني حول المواطنة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2015 19:48

جانب من افتتاح الأيام التكوينية لتشكيلات المجتمع المدني في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلقت وزارة العلاقات بالبرلمان أياما تكوينية لصالح العديد من هيئات المجتمع المدني في العاصمة الاقتصادية حول المواطنة لمدة 3 أيام.

وقال الأمين العام للوزارة الشيخ ولد بوعسريه إن هذا التكوين يكتسي أهمية بالغة حيث يعالج ثقافة المواطنة باعتبارها الهوية الجامعة والركن الذى يعتني به الجميع في إطار من التساوي من حيث الحقوق والواجبات.

وقدمت في اليوم الأول عروض عن مفهوم وأبعاد المواطنة و المجتمع المدني من قبل خبراء في المجال.