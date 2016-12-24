أيام تكوينية للمجتمع المدني حول المواطنة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2015 19:48

جانب من افتتاح الأيام التكوينية لتشكيلات المجتمع المدني في نواذيبو (تصوير الأخبار)جانب من افتتاح الأيام التكوينية لتشكيلات المجتمع المدني في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلقت وزارة العلاقات بالبرلمان أياما تكوينية لصالح العديد من هيئات المجتمع المدني في العاصمة الاقتصادية حول المواطنة لمدة 3 أيام.

 

 وقال الأمين العام للوزارة الشيخ ولد بوعسريه إن هذا التكوين يكتسي أهمية بالغة حيث يعالج ثقافة المواطنة باعتبارها الهوية الجامعة والركن الذى يعتني به الجميع في إطار من التساوي من حيث الحقوق والواجبات.

 

وقدمت في اليوم الأول عروض عن مفهوم وأبعاد المواطنة و المجتمع المدني من قبل خبراء في المجال.


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز