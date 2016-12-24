دندنة حول الحواميم (شعر)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2015 20:13

الشاعر الشيخ أبوشجة بن محمد بن باباناأجدَّك هذا الدهرَ تذكُر فاطما *** وتطوي على شجْو السنين الحَيازما

وأنت بسيما ذي وقار ولم تزل *** تُذِيلُ على الغَيِّ الدموعَ السواجما

أتهذي بما لم يأذَنِ اللهُ ظالما *** وتُوفِي من الشوق القديم المَخارما

لعلّكَ مَأخوذٌ بما لا تُطيقه *** إذا أنتَ ناديتَ الفِجاجَ القواتِما

فلله بلْوَى لو شكوتُ شجونَها *** إلى الورد أمسى الورد مِنهن ساهما

تحمَّلتُ منها ما تحمَّلتُ كاظما *** على مثلِ ما هَدَّ الجبالَ الأعاظما

ورُحْتُ بأشواق الغِوَى لا تُجيبني *** كأن لم أُسِمْ في روضة الحُب سائما

أُكَتِّمُ أنفاسا من الشمس ربما *** أثرن من الليل البهيم المجاثما

وفي الحق لو أني زفرتُ لَهيبَها *** شفاءٌ فحبِّرْها تشبُّ العزائما

كأنَّ على العَوَّاء من قَسَماتِها *** رفارفَ يتركن السَّمومَ نسائما

ليرسلهنَّ الله من نفحاته *** يؤلفن فيما بينهنَّ الغمائما

قوافيَ أحدوهنَّ كل عشية *** وأغدو بها حول الحواميم حائما

يقال إذا أنشدتُها من سنائها *** كأنّك أرسلتَ النجومَ العوائما

فأزهو بها وَجهَ النهار مَخيلةً *** ويَهدلْنَ بِي جُنحَ الأصيل حمائما

يُهلهلنَ وجدي في ارتياحي كأنني *** أجوب بها يوما من الصيف غائما

لبست به والشوق باقٍ على النوى *** ثيابا بأطياب النبي نواسما

فلله ما قد هجنَ من عبقرية *** يَهيم بها من كان في الله هائما

تظلَّلتُها حتى إذا ما تحنَّنت *** عليَّ بها السبعُ الطباقُ همائما

زهَتني إلى القرآن فيها سلافةٌ *** تهز حُميَّاها القلوبَ الحوائما

إذا أخذت مني وأزهرتُ لم أكن *** لأعبقَ إلا عفَّةً ومكارما

هي النور نور الله لو أن قابِسا *** بهذي الدجى أذكى النجومَ العواتما

كما لُحْنَ يوما بالنبي محمدٍ *** عناقيدَ نور يتركُ الليل باسما

بنفسي.. صلاة الله تغمر قبره *** وتَسقي حواليه المُصلى ووَاقما

فلو هاجَنا من صادق الشوق بارقٌ *** إلى الله يَستذري القلوبَ الصلادِما

ولو أننا إذ فاتنا ذاك لم نُقِمْ *** على فائتٍ إلا عليه المآتِما

ولكننا بالغيِّ غامتْ سماؤنا *** فلما رجوناها استهلَّتْ جحائما

ومن عجبٍ أني أَشيمُ بروقَها *** ولم أر قبلي شائما مُتشائما

بلى.. ربما تابعتُ من خُلَّبِ الهوى *** سنى ما سبى إلا امرءً بات واهما

ألا طالما زاغَ الهوى بحُلومِنا *** ورُحنا خِفافًا ضِلَّةً ومَآثما

وطايرنا الشيطانُ ريشًا بقفرة *** أيادي سبا أغْرَى بِهِنَّ السمائما

فطُلَّتْ دماءٌ لا تبالي جُناتُها *** وشائجَ أرحامٍ تُثير المَراحما

وهاجت بها الريح العقيم فلم تذر *** على الأرض إلا ما وقى الله قائما

كأنْ لم نُبايِعْ خاتم الرسل أنَّنا *** كرامٌ وأنا لانُحلُّ المحارما

ولا تطمئنُّ الأرض إلا بأمْرنا *** تُخِيلُ بآفاق السماء العمائما

بلى.. ربَّما دارتْ بآثامِنا الرحى *** وأظلَمَت الدنيا علينا مَظالما

كأنْ لم يَقُمْ بالقِسط يَقسم بيننا *** أبو القاسم الفياضُ ما كان قاسما

فكيف عَرِينا مِن وَسام جُدودنا *** ولا شوقَ فينا يستجدُّ المياسما

فيا أمةً قد أوْبَقَتْهَا ذنوبُها *** ترى البدرَ منها ليلةَ البدرِ واجما

هجرنا كتابَ الله جهلا وغِلْظةً *** بأكبادنا حتى أسغْنا العلاقما

وقام بأمر الناس مَن ليس قائما *** ولا قائلاً إلا الخنا والملائما

ولما رأيتُ الناس أمستْ صدورُهم *** قبورا تَغَالَى بِغْضَةً ونمائما

دعوتُ أُبيًّا وابنَ مسعودَ تَرحةً *** وناديتُ لو أسمعتُ زيدا وسالما

وضاق بُكائي عن بُكائي تفجُّعا *** على الأنْجُمِ اللائي غدونَ رمائما

على خير قوم كرَّم اللهُ سعيَهم *** فأخرجهُم للعالمين مَعالما

يُثيرون أغْلاسَ الفتوح عن الهدى *** يَشيمُ سناها كلُّ مَن بات شائما

أولئكَ أعمامي الذين بِحُبِّهم *** حدوتُ العلا لما رجوتُ المَغانما

إذا ذُكِروا هاجتْ بِقلبيَ وَهجةٌ *** من الشمس تمحو ليلَه المُتراكما

أقول وقد طالتْ ظلالُ عَشيَّتي *** بذكراهمُ شعرا يهزُّ المَواسما

عسى اللهُ بالقرآن يرأبُ صدعَنا *** وإنْ كانَ أمسى يائسًا مُتفاقما