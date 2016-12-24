جوائز في ختام النسخة العاشرة من مهرجان الفيلم القصير

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2015 11:56

الأخبار (نواكشوط) ـ أسدل الستار الليلة البارحة على النسخة العاشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير. وقد تم خلال أمسية الاختتام تكريم كل من جبريل دياو وأحمدو ولد الحسن لإسهامهما في مسيرة دار السينمائين طيلة الثلاثة عشر عاما الماضية، كما تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة.

فيلم "ربيع شتوي" للمصري محمد كامل حاز على جائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية فيما كانت الجائزة الكبرى في المسابقة من نصيب المخرجة المغربية أسماء المدير عن فلمها "دوار سوليما".

وفي مسابقة الأفلام الوطنية حصل فلم "عشتار وإيزيس" للمخرجة مي مصطفى على جائزة لجنة التحكيم فيما كانت الجائزة الكبرى وطنيا من نصيب المخرج خليفة سي عن فلمه "بال بي".

وعلى مستوى أفلام الورشات نال فيلم "الصياد" جائزة لجنة التحكيم وهو من إخراج سيدي محمد ولد بيلاهي، كما نالت المخرجة هابي ايدي الجائزة الأولى لمسابقة الورشات عن فيلمها "زينب".

وتسلم الفائزون جوائز مقدمة من طرف دار السينمائيين وشركة شنقيتل الراعي الرسمي للمهرجان.

وكانت سبع دول من بينها موريتانيا قد شاركت في هذه النسخة من المهرجان، فيما لوحظ غياب ضيفة المهرجان السينما السودانية عن منصة التتويج.