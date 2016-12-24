انطلاق النسخة الثانية من مهرجان ألاك للثقافة والفنون (صور)

تاريخ الإضافة: السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2015 13:16

عمدة ألاك محمد ولد اسويدات اعتبر أن المهرجان مساهمة عملية في إثراء الساحة الثقافية والفنية الأخبار(ألاكـ) – انطلقت مساء أمس الجمعة بمدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه النسخة الثانية من مهرجان ألاك للثقافة والفنون بمشاركة عدد من الفرق الفنية وذلك بعد توقف دام سنتين.

وفي كلمة لها بالمناسبة استعرضت وزيرة الثقافة الموريتانية هندو منت عينين تاريخ المدينة الثقافي والدور التربوي والتعليمي الذي لعبته محاظرها "الصفراء والكحلاء" في العقود الماضية، مضيفة أن المهرجان سيساهم في نفض الغبار عن الموروث الثقافي للولاية.

رئيس المهرجان الفنان اعلي سالم ولد اعلي أعلن في كلمة له عن تأسيس جمعية ألاك للثقافة والفنون التي ستعهد لها مهمة تنظيم المهرجان في النسخ القادمة مشيرا إلى أن تنظيم النسخة الثانية من المهرجان هو بمثابة تأكيد عملي على استمراره في السنوات القادمة.

ودعا ولد اعلي الفاعلين السياسيين إلى حوار وطني يؤسس لموريتانيا الغد استلهاما لروح مؤتمر ألاك التاريخي.

أما عمدة بلدية ألاك محمد ولد اسويدات فاعتبر أن المهرجان كان مساهمة عملية في إثراء ساحة الأدب والفن والثقافة مقدما شكره لأصحاب المبادرة.

وحضر حفل الافتتاح والي لبراكنه وعدد من أطر ومنتخبي الولاية.