اختتام النسخة الثانية من مهرجان الثقافة والفنون

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2015 18:05

والي لبراكنه أثناء إعلانه إسدال الستار على النسخة الثانية من المهرجان الأخبار(ألاكـ)- اختتمت فجر اليوم الإثنين بمدينة ألاك فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ألاك للثقافة والفنون وسط حضور فني وأدبي بالإضافة إلى جماهير المدينة.

وفي كلمة له بمناسبة حفل الاختتام أكد والي لبراكنه عبد الرحمن ولد خطري استعداد السلطات الرسمية للتعاطي مع كل جهد يثري الساحة الثقافية والأدبية ويساهم في نفض الغبار عن الموروث الثقافي، متعهدا بالعمل مع جمعية ألاك للثقافة والفنون لضمان أن يتم تنظيم النسخة الثالثة في موعدها.

وشهد حفل الاختام تقديم عدد من الجوائز للفرق الفنية والأدبية التي انعشت سهرات المهرجان.

كما سلمت شهادتان تكريميتان إحداهما مقدمة من طرف بلدية ألاك لرئيس المهرجان اعل سالم ولد اعلي صاحب المبادرة اما الشهادة الثانية فقدمها رئيس المهرجان لمنسقة الشؤون الاجتماعية بلبراكنه توتو منت يعقوب.