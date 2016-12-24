وزيرة الثقافة: قطاع التعليم حظي بالأولوية في التمويل

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2015 22:40

هند بنت عينينا، وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية ـ نقلا عن AMIهند بنت عينينا، وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية ـ نقلا عن AMIالأخبار (نواكشوط) ـ قالت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هندو بنت عينينا، إن قطاع التعليم في موريتانيا حظي بالأولوية على مستوى التمويل والاستثمار في سنة التعليم، مشيرة إلى أن البلاد رصدت موارد هامة سخرت لبناء المدارس وتعميم التمدرس وتشجيع التميز وتعزيز تكوين المدرسين.

 

واعتبر بنت عينيا في خطاب ألقته بالملتقى الثامن والثلاثين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بباريس، أن الحكومة الموريتانية وضعت سياسية لضمان الحريات العامة للفرد والجماعة كما سعت لمحاربة الفقر وعملت على توطيد ثقافة السلم والحوار المجتمعي.

 

وأضافت الوزيرة الموريتانية أن بلادها تعزز دورها كحلقة وصل بين الفضاء الأفريقي والعربي والإسلامي والدولي، انطلاقا من قناعة أن الحوار أمثل السبل لفض النزاعات ومعالجة الأزمات.

 

 


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