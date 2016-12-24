رابطة تخليد المقاومة: مريم داداه أساءت للذاكرة الوطنية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2015 08:31

الأخبار (نواكشوط) ـ وصفت الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة بيان هيئة المختار ولد داداه بشأن تسمية المطار الجديد بأنه "تحريف وتلاعب مقصود لحقائق التاريخ"، متهمة مريم داداه التي ترأس الهيئة بأنها أساءت إلى الذاكرة الوطنية حين اعتبرت أن معركة أم التونسي ترمز إلى الانقسام بين الموريتانيين.

وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، أن معركة أم التونسي وقعت بين المقاومة الموريتانية وكتيبة الاحتلال الفرنسي المعروفة بالكتيبة المتنقلة للترارزة، مشيرة إلى أن "مرحلة طمس التاريخ انتهت".

واعتبرت الرابطة في بيانها أن تسمية مطار نواكشوط الجديد بمطار أم التونسي يمثل تكريما لأبطال المقاومة، وأن "الأولوية في التكريم هي للمقاومة، فلها الأسبقية الزمنية، وبعد ذلك يأتي دور الآخرين".

وكانت هيئة المختار ولد داداه قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء دعت فيه إلى تسمية مطار نواكشوط الجديد بمطار المختار ولد داداه، مشيرة إلى أن معركة أم التونسي ترمز إلى الانقسام بين الموريتانيين حيث دارت بين موريتانيين حلفاء لفرنسا، وآخرين مناوئين لهم، بحسب الهيئة.