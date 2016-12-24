نواذيبو: ندوة علمية تبحث الأسرة من المنظور الإسلامي

تاريخ الإضافة: الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2015 12:12

جانب من افتتاح الندوة العلمية صباح اليوم في مدينة نواذيبو(تصوير الأخبار)الأخبار (نواذيبو) - أطلق وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ندوة علمية صباح الأحد 22 نوفمبر 2015 بالعاصمة الاقتصادية تحت عنوان : الأسرة في المنظور الإسلامي.

وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود إن الندوة تندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى معالجة القضايا الجوهرية التى تهم المجتمع بشكل عام وفي طيلعتها الأسرة التى تعد الخلية الأولى والمنطلق الفعلي لتربية الأجيال.

وأضاف الوزير أن مضامين الندوة العلمية القيمة ستشكل اسهامات فكرية لإثراء شريحة الشباب ، مشيرا إلى أن توصياتها والمقترحات الصادرة عنها ستحظى بالعناية اللازمة من قبل الوزارة من أجل ايجاد مجتمع موحد خالي من التطرف وينعم بالإستقرار.

جانب من حضور الندوة العلمية المنعقدة في نواذيبو(تصوير الأخبار)بدوره المتحدث باسم رابطة العلماء والأئمة لمرابط ولد محمد لمين اعتبر أن الندوة تكتسي بعدين هامين فالبعد الأول من حيث مضمونها الذى يتناول قضايا الأسرة في المنظور الإسلامي والبعد الثاني هو ظرفية اللحظة التى تنعقد فيها وهي تزامنها مع عيد الاستقلال المجيد.

وتدوم الندوة 3 أيام ستكون مشحونة بالمحاضرات مع العديد من الشخصيات العلمية حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالأسرة.