نواذيبو: جمعية شبابية تخلد ذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2015 22:29

جانب من الأمسية الثقافية الإحتفالية في ذكرى الاستقلال (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - خلدت جمعية شبيبة بناء الوطن بالتعاون مع جمعية الفتاة بمدينة نواذيبو الليلة البارحة أمسية ثقافية وفنية في المدينة تخليدا لذكرى الاستقلال.

وشملت الأمسية قراءات شعرية وأناشيد حماسية ، ومداخلات صبت في مجملها على التحلي بقيم المواطنة ، وحث الشباب على التمسك بها.

وقال مسؤول الاعلام بالجمعية اسلامه ولد العتيق إن احياء ذكرى الاستقلال تعيد إلى الذاكرة تضحيات الأجداد ، ودمائهم الزكية التى سالت دفاعا عن حمى الوطن ويتفيئ ظلالها الأبناء بعد 55 سنة.

ورأى الناشط الشبابي أن الجمعية دأبت على تخليد مثل هذه المناسبات الوطنية لما لها من رمزية في نفوس الشعب الموريتاني.