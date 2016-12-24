جامعة العلوم الإسلامية بلعيون تخلد ذكرى الاستقلال الوطني

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2015 11:01

تخليدا للذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني المجيد احتضنت قاعة الندوات بجامعة العلوم الاسلامية بلعيون ندوة علمية نظمها قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية تحت عنوان: المقاومة الوطنية ودورها في نشأة الدولة الموريتانية.

انطلقت فعاليات هذه الندوة بجلسة افتتاحية بحضور السلطات الادارية ممثلة في حاكم مقاطعة لعيون.

وقد تضمنت كلمة ترحيبية لرئيس قسم التاريخ والحضارة الدكتور محمد ولد سيد محمد ولد أحمده رحب فيها بالجمهور الغفير، مبينا أهمية استحضار المعاني والدلالات العظيمة لهذه الذكرى.

ثم تناول الكلام رئيس جامعة العلوم الاسلامية بالنيابة الدكتور محمد تقي الله ولد الطالب جدو الذي اعتبر أن هذه الندوة تنسجم مع رسالة الجامعة ودورها المحوري في ترسيخ قيم الوطنية ثم أعلن باسم رئيس الجامعة افتتاح أعمال الندوة.

أما الجلسة العلمية لهذه الندوة فقد ترأسها رئيس قسم التاريخ والحضارة ومنسق أعمال الندوة الدكتور محمد ولد سيد محمد ولد أحمده، وتضمنت محاضرتين الأولى تحت عنوان: المقاومة ودورها في الوحدة الوطنية قدمها الدكتور محمد عالي إسلم ولد الطالب أعبيدي أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بالجامعة وعقب عليها الدكتور أجه ولد محمد ولد أمينوه أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية.

أما المحاضرة الثانية فقد حملت عنوان: النضال السياسي الوطني ودوره في نشأة الدولة الموريتانية ألقاها الأستاذ محمد المختار ولد سيد عالي أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية وعقب عليه الأستاذ آدب ولد سيد أمحمد أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية.

وعلى هامش الندوة العلمية نظم طلبة قسم التاريخ والحضارة مشهدا مسرحيا يستحضر معركة تجكجة التاريخية ومقتل القائد الفرنسي كبلاني.