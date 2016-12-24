تكريم بعثة من مركز اللغات الحية في ندوة بعليون

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2015 14:12

الأخبار (نواكشوط) ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻠﻌﻴﻮﻥ،  ﺃﻣﺴﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻟﻠﺬﻛﺮﻯ 55 ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.

 

وقال رئيس النادي ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ، إنه وانطلاقا من  ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻤﺮﺏ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ، "ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " متحدثا عن دور المعلم.

 

وتم خلال الندوة تكريم ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ التلاميذ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺷﻬﺮﻳﻦ.


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