حفل موسيقي في نواكشوط بمشاركة دول إفريقية

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2015 08:14

الأخبار (نواكشوط) نظمت اتحادية المعوقين بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية ، ليل الخميس بدار الشباب القديمة في نواكشوط،أمسية موسيقية بمشاركة فرق من السينغال ومالي وتوغو وبركينا فاسو وموريتانيا.

وقال اوليد الناس ولد الكوري ولد هنون، مستشار وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية إن تنظيم اتحادية المعاقين لهذه التظاهرة يبرهن على قدرة المعاق على المشاركة في عملية البناء.

وبدوره ثمن رئيس اتحادية المعوقين كمارا محمد الدعم الذي حصلت عليه الاتحادية من طرف الوزارة لتنظيم النسخة الخامسة من هذه التظاهرة مشيدا بمشاركة فرق من الدول الشقيقة فيها.