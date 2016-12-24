نواذيبو: عروض مسرحية لأندية مدرسية

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2015 21:06

جانب من العرض المسرحي مساء اليوم في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظم ناديا المنبر والمرابطون المدرسيين في مدينة نواذيبو مساء اليوم عروضا مسرحية عالجت قضايا الوحدة الوطنية.

وجرت العروض المسرحية بحضور المديرة الجهوية للتعليم والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ومدير الاعدادية 2 ، ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي والشبابي في العاصمة الاقتصادية.

وقالت المديرة الجهوية للتعليم صفية بنت بمب إن أداء هذه النوادي المدرسية من شأنه الإسهام في نشر الوعي في صفوف التلاميذ ، وتطوير مواهبهم وشحن أوقات فراغهم بمايعود عليهم بالنفع.

وأشادت المديرة بدور الأندية المدرسية بدور الأندية المدرسية على المستوى المحلي في المدينة ، معتبرة أن العروض المسرحية تندرج في اطار احتفالات ذكرى الاستقلال.

وحظيت العروض المسرحية التى حرص أصحابها على أن تكون باللغة العربية وعالجت الوحدة الوطنية وضرورة التصدى لكل الأخطار الوافدة والتى قد تشكل خطرا على انسجام وتماسك المجتمع.