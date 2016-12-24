ولد إسلم يوقع مجموعته القصصية "انتظار الماضي"

تاريخ الإضافة: السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2015 19:27

الإعلامي والكاتب القصصي الموريتاني أحمد ولد إسلم الأخبار (نواكشوط) ـ وقع الإعلامي والكاتب القصصي الموريتاني أحمد ولد إسلم اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة المجموعة القصصية التي أنتجها، والموسومة بـ"انتظار الماضي"، وذلك بتنظيم من جناح الدار العربية للعلوم – ناشرون في معرض الدوحة الدولي للكتاب.

وشهد الكتاب إقبالا معتبرا من طرف زوار المعرض، وصنفته دار النشر من بين الكتب الأكثر مبيعا عند افتتاح المعرض.

وخلال حفل التوقيع الذي حضره عدد من رموز الثقافة والصحافة الموريتانية والعربية بيعت آخر النسخ الموجودة بالمعرض.

غلاف المجموعة القصصيةوشكر الكاتب أحمد ولد إسلم خلال التوقيع رواد الثقافة العربية، والجالية الموريتانية النخبوية في دولة قطر، مؤكدا دورها البارز في الترويج لحفل التوقيع الذي حظي بإقبال كبير.

وصدرت المجموعة القصصية "انتظار الماضي" شهر أغسطس الماضي عن الدار العربية للعلوم - ناشرون وتضم خمس عشرة قصة قصيرة كتبت في بلدان مختلفة من العالم وعالجت مواضيع اجتماعية وسياسية وأخرى عاطفية.

وأعلن ولد إسلم عن تخصيص عائد الطبعة الأولى من مجموعته القصصية المعنونة بـ"انتظار الماضي" للمدرسة رقم: 3 في مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي.

ويعمل أحمد ولد إسلم رئيس تحرير نشرات مساعدا في قناة الجزيرة في قطر، وعمل سابقا منتج أخبار في قناتي العربية والآن في دبي، كما عمل نائب رئيس تحرير في قناة روسيا اليوم بموسكو.

ويعد ولد إسلم من الكتاب الموريتانيين الشباب الذين يكتبون القصة القصيرة وسبق أن فازت له عدة قصص في مسابقات عربية ودولية.