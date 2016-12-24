انطلاق النسخة الثانية من مهرجان كوركل للثقافة والفنون

تاريخ الإضافة: الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2015 00:12

الأخبار(نواكشوط) –أشرفت الأمينة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية ميم منت الذهبي مساء السبت على افتتاح النسخة الثانية من مهرجان كوركل للثقافة والفنون المنظمة تحت شعار "الوحدة الوطنية".

 

وشهدت أولى سهرات المهرجان تأدية أغاني وعروض فنية وبعض الفلكلور بمختلف اللغات الوطنية

 

واعتبرت الأمينة العامة للوزارة أن المهرجان يدخل في إطار الجهود الرسمية الهادفة إلى صون التراث الوطني وبناء الأسرة الوطنية الكبرى وتجسيد روح الانتماء الوطني.

 


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