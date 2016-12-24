ملصقات جدارية لدعم إحياء التراث القيمي

تاريخ الإضافة: الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2015 15:00

الأخبار (نواكشوط) ـ نشرت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة ملصقات جدارية حول قيم الأمانة والصدق والتسامح وغيرها، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط.

وتحمل الملصقات التي تم عرصها في جدران الخيمة المخصصة لفعاليات البرنامج، عنوانا موحدا هو "من أخلاقنا"، فيما تخصص كل ملصقة لإحدى القيم باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى صور ورسومات لتفسير هذه القيم.