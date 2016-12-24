ولد بلعمش يتناغم شعرا مع طلاب الجامعة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2015 21:02

الشاعر الموريتاني الشيخ ولد بلعمشالشاعر الموريتاني الشيخ ولد بلعمشالأخبار (نواكشوط) ـ سطر الشاعر الموريتاني الشيخ ولد بلعمش أبيات شعر متناغمة مع الأزمة التي يعيشها طلاب المركب الجامعي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والمتعلقة بالنقل، حيث أثارت الطلاب وألجأتهم إلى التحرك الميداني اليوم.

 

وهذا نص الأبيات التي كتب ولد بلعمش على صفحته بموقع التوصل الاجتماعي فيسبوك:

 

شكا ابنُ جيرانِنا من قلَّة (ابَّاصِ) ** و أنه لم يجد حظًّا على (البَاص)

الجامعيُّ شَكَا لِي مَا يُكابِدُه ** وَ لاَ إِعانَةَ منْ دانٍ و لا قاصِ

و بنتُ خالتِنا الصُّغرى تَقولُ أَلاَ ** فتًى سيَنْظُمُ ما نَشْكُو بِإخْلاصِ

فقلتُ لا تطلُبِي شِعراً يُورِّطُنَا ** فَرُبَّ قوْلٍ هُنَا أدَّى إلَى (الكَاصِ)

ياراكب (البَاصِ) عرِّج بِي أُوَدِّعُهمْ ** عرِّجْ نُودِّعهم يَا راكبَ (البَاصِ)

 


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