اختتام النسخة الثانية من مهرجان كوركول الثقافي

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2015 04:16

الأخبار (نواكشوط) اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من مهرجان كوركول للتنوع الثقافي، بحضور والي الولاية واللجنة المشرفة على المهرجان.

يذكر أن المهرجان شهد عدة نشطات رياضية و عدة سهرات فنية و ثقافية أحيتها فرق موسيقية و شعراء بارزون من مختلف مكونات الطيف الاجتماعي في البلاد وبجميع اللغات الوطنية على مدى ثلاثة أيام.

وقال القائمون على المهرجان، إن نسخته الحالية كانت ناجحة ومنوعة.