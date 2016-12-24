صدور كتاب حول الجغرافيا الاقتصادية لموريتانيا

تاريخ الإضافة: الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2015 13:39

الأخبار (نواكشوط) ـ أصدر الباحث الموريتاني وأستاذ الجغرافيا بكلية الآداب في جامعة نواكشوط عبدوتي ولد عالي كتابا يحمل عنوان: "مدخل إلى الجغرافيا الاقتصادية"، من منشورات المركز الجامعي للنشر والإعلام بجامعة نواكشوط.

وضم الكتاب الذي يقع في حدود 150 صفحة، ثمانيةَ فصول حول الموارد الاقتصادية والأنشطة الريفية والمعدنية والبحرية والسياحية وغيرها.

وأوضح ولد عالي في تقديمه للكتاب أنه يتضمن المحتوى العلمي لمقرر الجغرافيا الاقتصادية للمرحلة الجامعية الأولى في كليات الآداب والاقتصاد والمؤسسات التعليمية والمهنية الشبيهة.