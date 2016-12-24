مطالب بإنشاء معهد للفنون الجميلة بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2015 23:56

الفنان التشكيلي محمد عالي ولد بلال طالب الحكومة بإنشاء معهد للفنون الجميلة (تصوير الأخبار)الأخبار (نواذيبو) - دعا الفنان التشكيلي محمد عالي ولد بلال الملقب ب"دالي" السلطات العموميةإلى إنشاء معهد للفنون الجميلة على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو لدعم الفنانين التشكليين ، وتطوير أداءهم ، معربا عن خيبة أمله من التهميش والنسيان الذي يواجهونه في المدينة.

وقال ولد بلال في حديث لوكالة الأخبار إنه يزاول المهنة منذ 24 سنة غير أنه لم يجد من يهتم به من قبل الجهات المعنية ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالفنانين ومنحهم مايستحقون من عناية.

حرمان غريب...

انتقد الفنان حرمانه من عرض لوحاته لـأنها تضم صورة للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع (تصوير الأخبار)وقال الفنان التشكيلي إنه حرم من عرض لوحاته التى أعدها عن الرؤساء المتعاقبين على البلد ، والتى كان ينوي أن يعرضها في معرض وزارة الثقافة والصناعة التقليدية.

وأردف قائلا إنه التقي مدير الثقافة والفنون حول الموضوع وشرح له مضامين اللوحات التى يشمل وحين بدأ يعدد له الرؤساء ووصل إلى الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع قاطعه قائلا " ابحث عن مكان اخر لعرض لوحاتك".

وقال الفنان إنه حاول مع وزارة الشباب والرياضة ولم يسمح له بعرض اللوحات التى توثق لمحطات تاريخية للذين ساهموا في نشأة الدولة ، مؤكدا أن موريتانيا بدأت منذ 55 سنة وليس 2009 كما يحلو للرسميين الحاليين حسب تعبيره.

ونبه الفنان إلى أنه لايزال حائرا لأي الجهات الحكومية يتبع ، وماإذاكانت وزارة الثقافة أو الشباب ، معتبرا أن غياب دور العرض ساهمت في تفاقم معاناتهم في المدينة.

ديون متراكمة...

وقال الفنان إنه يطالب وزارة الثقافة ب 400 ألف أوقية حيث اشترت الوزارة في اليوم العالمي للطفل الافريقي 2014 لوحتين لتشجيعه وإلى اليوم لم يحصل على قيمتهما المادية.

وكشف الفنان عن مطالبته لوزارة الشباب والرياضة ب 200 ألف أوقية مقابل لوحة اشترتها ، ولم يستلم ثمنها لحد الساعة.