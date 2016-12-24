إصداران: حياة "البدوي" ودور أنظامه بالمشرق وطبعة جديدة للاحمرار

تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2015 11:17

الأخبار (انواكشوط) - صدر عن مؤسسة تقنية المعلومات والنشر بنواكشوط هذه الأيام كتاب جديد في تراث وسير الأعلام الموريتانيين بعنوان "أحمد البدوي بن محمدا: حياته ودور أنظامه في نشر السيرة وغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرها في المشرق العربي".

الكتاب الجديد دراسة من إعداد الكاتب الصحفي والناشر محمد محفوظ بن أحمد، وقد قدم فيها ما اعتبره أوسع ترجمة ممكنة للعلامة السيري أحمد البدوي بن محمدا المجلسي الشنقيطي، صاحب أنظام السيرة النبوية البديعة المشهورة.

وحسب إيجاز وصل وكالة الأخبار فقد كشفت الدراسة عن وجود شرحين كبيرين على نظم عمود النسب للبدوي، لم يكونا معروفين من قبل، وهما شرح العلامة التشيتي: عبد الله بن محمد الصغير ابن انبوجه الشنقيطي، وشرح العلامة العراقي: محمود شكري الألوسي، الذي استدل فيه بذلك النظم البديع على عناية الشناقطة بعلم السيرة وأنساب العرب، ودورهم العظيم في إثراء ونشر علوم الإسلام واللغة العربية.

كما صدر لنفس الناشر طبعة جديدة (ثانية) من "ألفية ابن مالك مع احمرار بن بونا وأنظام الفوائد النحوية على الطرة"، جمع وتحقيق الإعلامي محمد محفوظ بن أحمد أيضا.

الإصدار الجديد الذي ظهر نصه ملونا في غلاف فاخر، تضمن زيادات جديدة كثيرة من أنظام الفوائد النحوية لعلماء وطلاب المحاظر، شملت معظم مناطق موريتانيا وأزمنتها.

وقد ختم الكتاب بتراجم وتعريفات للأعلام أصحاب الفوائد النحوية بلغ عددهم في الطبعة الجديدة 99، بينهم سيدتان نحويتان. وكان ذلك العدد في الإصدار الأول الذي نفدت طبعاته لا يتجاوز 43 علما.