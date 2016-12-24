كأس الزمان / رثاء

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2015 20:50

الشاعر: الشيخ ولد بلعمشطالتْ مُكابدتي الزمان َ القاسِي

و عرفتُ أن الموتَ طبعُ الناس



و الراحلون بهم نُواسِي بعضَنا

و بِنا الورى يوم الرحيل يُواسِي



قدر الليالي أن تُبدل كأسها

و تطوف بين الناس ذاتُ الكاس



و لَإنْ كسا يوما و أحسن أحمد ٌ-- فإلهه الرب الغفور الكاسي



إني و تعزيتي الرئيس أخوة -- والرزءُ أثقلُ من جبال الماس



لَمُعيدُ بيتينِ اختطفتُ سناهُما -- و فتاهُما ذو حكمةٍ و مراسِ



(اصبر نكن بك صابرين فإنما -- صبر الرعية عند صبر الراس



خير من العباس صبرك بعده -- و الله خير منك للعباس)