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كأس الزمان / رثاء
- تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2015 20:50
طالتْ مُكابدتي الزمان َ القاسِي
و عرفتُ أن الموتَ طبعُ الناس
و الراحلون بهم نُواسِي بعضَنا
و بِنا الورى يوم الرحيل يُواسِي
قدر الليالي أن تُبدل كأسها
و تطوف بين الناس ذاتُ الكاس
و لَإنْ كسا يوما و أحسن أحمد ٌ-- فإلهه الرب الغفور الكاسي
إني و تعزيتي الرئيس أخوة -- والرزءُ أثقلُ من جبال الماس
لَمُعيدُ بيتينِ اختطفتُ سناهُما -- و فتاهُما ذو حكمةٍ و مراسِ
(اصبر نكن بك صابرين فإنما -- صبر الرعية عند صبر الراس
خير من العباس صبرك بعده -- و الله خير منك للعباس)