كأس الزمان / رثاء

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2015 20:50

الشاعر: الشيخ ولد بلعمشالشاعر: الشيخ ولد بلعمشطالتْ مُكابدتي الزمان َ القاسِي

و عرفتُ أن الموتَ طبعُ الناس

و الراحلون بهم نُواسِي بعضَنا 

و بِنا الورى يوم الرحيل يُواسِي

قدر الليالي أن تُبدل كأسها

و تطوف بين الناس ذاتُ الكاس

و لَإنْ كسا يوما و أحسن أحمد ٌ-- فإلهه الرب الغفور الكاسي

إني و تعزيتي الرئيس أخوة -- والرزءُ أثقلُ من جبال الماس

لَمُعيدُ بيتينِ اختطفتُ سناهُما -- و فتاهُما ذو حكمةٍ و مراسِ

(اصبر نكن بك صابرين فإنما -- صبر الرعية عند صبر الراس

خير من العباس صبرك بعده -- و الله خير منك للعباس)


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