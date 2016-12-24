جمعية الإرادة للثقافة والتنمية تصدر تقريرها للعام 2015

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2015 17:37

الأخبار (نواكشوط) ـ أصدرت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية تقريرها السنوي للعام 2015 استعرضت فيه مجمل أنشطتها الخيرية، حيث أكد التقرير أن أكثر من ثمانية آلاف شخص استفادوا من الخدمات التي تقدمها الجمعية خلال العام.

وجاء ضمن أنشطة جمعية الإدارة خلال العام تقديم هدايا لأكثر من 100 طفل محتجز في المستشفيات وتمويل 25 مشروعا مدرا للدخل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة و11 دورة تدريبية و3 قوافل داخلية و3 أيام خيرية، إضافة إلى أنشطة موسمية من بينها "حملة دثروني" وتوزيع السلات الغذائية في رمضان ولحوم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

وشكرت الجمعية الشركاء والممولين والسلطات الإدارية على التعاون، ومؤسسات الإعلام التي واكبت أنشطة الجمعية، كما شكرت المتطوعين في الجمعية الذين تعتمد عليهم بنسة 80%، حسب التقرير.