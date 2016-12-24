ركود ثقافي يخيم على نواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 13 كانون1/ديسمبر 2013 17:14



الأخبار(نواذيبو)- يخيم ركود ثقافي على العاصمة الاقتصادية نواذيبو منذ أشهر وسط دعوات العاملين فى الجمعيات والروابط الشبابية بتفعيل الجوانب الثقافية من أجل استعادة المدينة لألقها الثقافي فى تسعينات القرن الماضي.



ويرى العاملون فى الحقل الثقافي أن غياب استراتجية محلية واضحة المعالم للعمل الشبابي ولد نوعا من الإحباط في نفوس العاملين فى القطاع ، وجعل النشاط الثقافي شبه منعدم فى أهم مدن موريتانيا.



وتفتفد العاصمة الاقتصادية نواذيبو دورا للمطالعة ، وبنى تحتية ثقافية ، ومراكز للبحث مما جعل العمل الثقافي شبه مناسباتي.