نواذيبو: جمعية الفتاة تطلق حملة أخلاقية

تاريخ الإضافة: الأحد, 10 كانون2/يناير 2016 19:57

الأخبار(نواذيبو) - أطلقت جمعية الفتاة للتوعية والتربية حملة أخلاقية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو تحت شعار "وإنك على خلق عظيم".

وقالت المشرفات على الجمعية إن الحملة ترمي إلى نشر أهمية الأخلاق في صفوف التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية على مستوى المدينة ، وابراز أهمية التحلي بها لمجتمع مثالي.

وأبرزت المشرفات في أمسية افتتاحية للحملة أنها تتضمن سلسلة محاضرات وندوات من أجل توعية الشباب حول التمسك بالقيم والأخلاق في عصر الثقافات الوافدة.

وشملت الأمسية قراءات شعرية ، ووقفات فنية ومداخلات صبت في مجملها في التمسك بالأخلاق.