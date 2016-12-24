افتتاح مركز "صدى الساحل" بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 18 كانون2/يناير 2016 10:46

الأخبار (نواكشوط) ـ افتتح السبت بالعاصمة نواكشوط مركز ثقافي جديد تحت الاسم: "صدى الساحل" يتبع لجمعية تحمل الاسم نفسه بالتعاون مع مجموعة فنانين وموسيقيين.

وقال مدير المركز الجديد بوبو سيلا، إن المركز يستهدف فئة الشباب لمساعدتهم في تعلم فنون الموسيقى وفنون الإنتاج، كما يهدف إلى ترقية الثقافة والإبداع والفن والتبادل الثقافي والفنون المتعددة أخرى.

وحضر حفل التدشين السفير الفرنسي جويل ميير وممثلون عن وزارة الثقافة والسينمائي عبد الرحمن سيساغو ورئيس المجموعة الحضرية السابق أحمد ولد حمزة.