حملة دعوية لكتلة الدعوة والإرشاد بالجامعة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 20 كانون2/يناير 2016 18:50

الأخبار (نواكشوط) ـ أطلقت الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد صباح اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط حملتها الدعوية تحت شعار "فاستقم كما أمرت".

هذا وتستمر الحملة والتي ثلاثة أيام، يقول منظموها إنها تلاقي تفاعلا واسعا من طرف الجماهير الطلابية بالجامعة.

ويقول رئيس الكتلة داري ولد محمد إن هذه الحملة تأتي من أجل الرفع من المستوى التربوي لدى الطلاب ونشر الأخلاق الفاضلة وقيم الصدق والأمانة لذلك جاءت حاملة عنوان "فـاستقم كما أمرت".

وأكد ولد محمد أن الحملة ستشهد محاضرات وحلقات نموذجية وتوزيع نشريات بالجامعة ومعاهد التعليم العالي بالعاصمة.

وشهد حفل إطلاق الحملة محاضرة للداعية والإمام عبد الله ولد عبد المالك تحدث فيها أهمية الاستقامة في حياة المسلم، وكلمة حول معنى الاستقامة مع الشيخ والأمام محمد الأمين ولد اجاه، كما نظمت الكتلة الطلابية محاضرات في كل من المعهد العالي للإدارة والمحاسبة والمعهد الجامعي المهني.