بعثة أوروبية تزور مكتبة مدرسة الإدارة والصحافة

تاريخ الإضافة: الخميس, 11 شباط/فبراير 2016 13:52

الأخبار (نواكشوط) أدت بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي زيارة لمكتبة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بموريتانيا للاطلاع على تجربتها في هذا المجال".

ويقود البعثة منسق وحدة مشاريع الاتحاد الأوربي في موريتانيا "سيرجو" وعضوية "ماريا" منسقة مشروع بالاتحاد الأوروبي، وقد قامت البعثة بجولة واسعة داخل مكتبة المدرسة الوطنية للإدارة.

وقدم مسؤولوا الأرشيف بالمكتبة للبعثة الأوروبية شروحا عن المكتبة، معتبرين أنها "تشكل خزانا يشمل أغلب الجوانب التي تهم موريتانيا والتي تدخل في إطار اهتمام المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء".

وبحسب إيجاز صحفي للمدرسة الوطنية للإدارة فقد عبرت البعثة الأوروبية عن إعجابها بمستوى الأرشفة بمكتبة المدرسة.

وبحسب الإيجاز تسعى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء "إلى تعزيز تعاونها مع كافة الشركاء، من أجل أن يساهم ذلك في الدفع بقدرات كافة الأقسام بالمدرسة، والاستفادة من خبرات وتجارب الشركاء وتحقيق التبادل المطلوب".