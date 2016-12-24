رسالة من إسحاق ولد المختار(شعر الشيخ بلعمش)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2013 10:46



يا بلاد النخيل ألف سلامِ ** ربما تسألين كيفَ مقامي ؟

أنا في الأسر ـــ و الدقائق تمضي ** عُمُرًا ـــــ واثقٌ برب الأنام

لم أكنْ غيرَ مسلم عربيٍّ ** مؤمنٍ بالهدى و روح السلامِ

عشت للحب مخلصاً ، كلماتي * من جبينِ الضحى و ريشِ الحمام

كالمرايا إذا بعثتُ إليكمْ ** خبراً في وسائل الإعلامِ

أنا لم أوذِ نملةً في حياتي ** فَعلام القيودُ هدَّت عظامِي؟!

أسأل الليلَ دائما عن كريم ** سوفَ يأتي غدًا بفعلِ الكِرامِ

فقناتِي التي خدمتُ قناةٌ *** و سِنانٌ عليَّ عند التَّرامي

جاءكمْ رأسُها وَ قالَ تأَنَّواْ *** ثمَّ ولَّى كَغابرِ الأيّامِ

خدَّروكمْ بقولهمْ ثمَّ ناموا *** ألفَ أُفٍّ عليهمُ منْ نِيَامِ

إنني الآنَ في انتظارِ بلاديِ *** مَن سواهاَ سقيتُه مِن غرامي

هي روحٌ تبتَّلتْ بحنينِي *** وَ فتاةٌ ترنَّمتْ بكلامِي

لم أخن عهدَها القديمَ و إنْ قَا ***لتْ أقول اسمَعوا مقالَ حذامِ

إنها الآنَ منْ بعيدٍ سحابٌ *** أوَ تُهدي إليَّ قَطْرَ الغمامِ ؟!

الشيخ ولد بلعمش

