رسالة من إسحاق ولد المختار(شعر الشيخ بلعمش)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 17 كانون1/ديسمبر 2013 10:46


يا بلاد النخيل ألف سلامِ ** ربما تسألين كيفَ مقامي ؟
أنا في الأسر ـــ و الدقائق تمضي ** عُمُرًا ـــــ واثقٌ برب الأنام
لم أكنْ غيرَ مسلم عربيٍّ ** مؤمنٍ بالهدى و روح السلامِ
عشت للحب مخلصاً ، كلماتي * من جبينِ الضحى و ريشِ الحمام
كالمرايا إذا بعثتُ إليكمْ ** خبراً في وسائل الإعلامِ
أنا لم أوذِ نملةً في حياتي ** فَعلام القيودُ هدَّت عظامِي؟!
أسأل الليلَ دائما عن كريم ** سوفَ يأتي غدًا بفعلِ الكِرامِ
فقناتِي التي خدمتُ قناةٌ *** و سِنانٌ عليَّ عند التَّرامي 
جاءكمْ رأسُها وَ قالَ تأَنَّواْ *** ثمَّ ولَّى كَغابرِ الأيّامِ
خدَّروكمْ بقولهمْ ثمَّ ناموا *** ألفَ أُفٍّ عليهمُ منْ نِيَامِ
إنني الآنَ في انتظارِ بلاديِ *** مَن سواهاَ سقيتُه مِن غرامي
هي روحٌ تبتَّلتْ بحنينِي *** وَ فتاةٌ ترنَّمتْ بكلامِي
لم أخن عهدَها القديمَ و إنْ قَا ***لتْ أقول اسمَعوا مقالَ حذامِ
إنها الآنَ منْ بعيدٍ سحابٌ *** أوَ تُهدي إليَّ قَطْرَ الغمامِ ؟!
الشيخ ولد بلعمش
 


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