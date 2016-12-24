الأخبار تحاور شباب مكتبة "اقرأ معي" (صور)

تاريخ الإضافة: الجمعة, 04 آذار/مارس 2016 08:00

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الحسين ولد سيدي عضو مكتبة إقرأ معي إن المكتبة المفتوحة التي تأسست بجهود شبابية وتتخذ من فضاء التنوع الثقافي والبيئي مقرا لها، أصبحت الآن تضم حوالي 700 كتاب من مختلف مجالات المعرفة.

وقال ولد سيدي في مقابلة أجرتها معه الأخبار، إن فكرة إقرأ معي تولدت منتصف عام 2015 لدى بعض الشباب الخريجين من الجامعة، وبدأت المكتبة من مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتجسد على أرض الواقع فاتح يناير 2016.

وأضاف ولد سيدي أن مكتبة "اقرأ معي" تقوم نهاية كل شهر بإثارة نقاش مع أحد الكتاب الموريتانيين عن إصداراته وكتاباته.

وفيما يلي نص المقابلة:

متى بدأت فكرة إنشاء مكتبة "إقرأ معي"، وكيف؟

بدأت فكرة "إقرأ معي" على مواقع التواصل الإجتماعي بداية يونيو 2015م، حيث أنشأ بعض الشباب الجامعيين مجموعة على الفيسبوك تحمل الاسم نفسه بهدف نشر ثقافة القراءة والمطالعة، وكانت بداية تجسيد الفكرة نشر صور لكتب من مكتبات أعضاء المجموعة ونشر صور الكتب بغية إعارتها لأول من يطلبها.

وبهذه الطريقة كنا نتبادل الكتب قرابة خمسة أشهر، واكتشفنا أنها طريقة صعبة نظرا لأن بعض الفتيات لايحببن اللقاء بأشخاص لايعرفونهم، وصعوبة وجود أمكنة ملائمة لتبادل الكتب لذا ناقشنا كيفية إخراجها إلى الواقع لتنتشر أكثر وتتاح لمن ليسوا في الفيسبوك وتباحثنا المكان الملائم لها، واخترنا فضاء التنوع البيئي والثقافي، وقد اتصلنا بالقائمين عليه وتقبلوا الفكرة ومنحونا مكانا في االفضاء.

بدأنا جمع الكتب من المتطوعين وحصلنا حتى الآن على 700 كتاب، وكنا قد افتتحنا المقر ولدينا 500 كتاب فقط.

لاقتنا صعوبات في ترقيم وتصنيف الكتب لأنها كانت متعبة نظرا لأننا لا نزيد على خمسة أشخاص، وقد تغلبنا على تلك الصعوبات ورقمنا الكتب وصنفناها وجهزنا المكتبة وتم الافتتاح فاتح يناير 2016 بقاعة المتحف وأطلقنا الإعارة رسميا من المقر بفضاء التنوع الثقافي في الخامس من يناير.

ما مدى تعاطي جمهور القراء مع مكتبة إقرأ معي؟

بداية افتتاح اقرأ معي كان الاقبال اليومي للجمهور يتراوح بين خمسة إلى ستة أشخاص، ثم مع تقدم الأيام تقلص العدد ليصل إلى شخصين في اليوم وأحيانا يمضي يوم أو اثنان بدون زيارة.

ما شروط الانتساب للمكتبة؟

على المنتسب أن يبلغ 15 سنة كحد أدنى وأن يقدم صورتين شخصيتين و500 أوقية كرسوم من أجل الحصول على بطاقة ويوقع على ميثاق "إقرأ معي" الذي يتضمن نظام الإعارة في المكتبة.

نظام الإعارة هذا يقوم على إعارة الكتب ما بين 5 أيام إلى 10 حسب حجم الكتاب؛ حيث تعار الكتب الأقل من 300 صفحة خمسة أيام فيما تعار الكتب التي تبلغ أكثر من 300 صفحة 10 أيام.

ما أهم الأنشطة التي تنجزونها في مكتبة إقرأ معي؟

إضافة إلى نشاط إعارة الكتب، هنالك نشاط شهري نقوم به نهاية كل شهر ويطلق عليه "100 دقيقة نقاش" مع أحد الكتاب الموريتانيين نتناول أبرز إصداراته.

وقد بدأنا هذ النشاط في السادس والعشرين من يناير مع الكاتب أحمد ولد إسلم حول سلسلته القصصية: "انتظار الماضي". وبعدها ناقشنا مع الكاتب موسى ولد أبنو في الحادي والعشرين من فبراير روايته: "مدينة الرياح".