سهرة قرآنية لشبيبة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 11 آذار/مارس 2016 13:29

جانب من الحلقة القرانية الليلة البارحة في فرع الشبيبة بنواذيبو(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو الليلة البارحة سهرة قرآنية بحضور عدد من شيوخ المحاظر وحفاظ كتاب الله.

واستضافت الجمعية لفيفا من الحفاظ في ليلة قرآنية احتضنها مقر الجمعية بحضور شبابي كبير.

وقال القارئي محمد ولد الناجي إن السهرة القرآنية هي نشاط دأبت عليه الجمعية منذ فترة من أجل نشر ثقافة تعليم كتاب الله وجعل القارئ على دراية بأحكام التجويد والأداء.

ورأى ولد الناجي أن الجمعية ترمي من وراء هذه الأنشطة تربية جيل قراني شبابي يعول عليه في المضي قدمافي طريق الاصلاح وخدمة المجتمع.