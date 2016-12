عرض فيلم بنواكشوط عن الصحراء ممنوع في دول عربية

تاريخ الإضافة: السبت, 12 آذار/مارس 2016 13:07

الأخبار (نواكشوط) ـ احتضنت العاصمة نواكشوط مساء الجمعة: 11 مارس 2016 عرضا لفيلم "الحياة تنتظر":Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara ، الذي يرصد حسب مخرجته البرازيلة يارا لي، المقاومة السلمية والإبداعية للشعب الصحراوي.

وقد تم عرض الفيلم الممنوع من العرض في عدد من الدول العربية، بمقر رابطة النساء معيلات الأسر في العاصمة نواكشوط بحضور جماهير من مناصري القضية الصحراوية.

وقالت مخرجة الفيلم يارا لي في تصريح للأخبار على هامش عرض الفيلم، إن المغرب منزعج إزاء النجاح الذي اكتسبه الفيلم، متهمة السلطات المغربية بخوض حملة قوية ضد الفيلم وتهديد المؤسسسات التي تحاول المساعدة في بثه ونشره.

وتضيف يارا، إنها مصرة على المواصلة في التعريف بالفيلم الذي قالت إن مضايقة المغرب له تسهم في تمدده وذيوع صيته.

وتعتبر المخرجة البرازيلية من أصل كوري في حديثها للأخبار، أن الفيلم يعرض كيف أن الشباب الصحراوي ملّ الانتظار وبات يطالب بقوة بالتغيير والحق في تقرير المصير، مبدية خشيتها من نشوب حرب جديدة في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويوثق الفيلم مظاهر من الحياة في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تيندوف بالجزائر، ويرصد شهادات السكان وهمومهم وتطلعاتهم.