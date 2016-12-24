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عروض فنية في أمسية لشبيبة بناء الوطن
- تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 آذار/مارس 2016 16:35
الأخبار (نواكشوط) ـ ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 17/03/2016 ، ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺃﻣﺴﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: "ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻸﻗﺼﻰ". ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ.
وﺗﺤﺪﺙ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ بالجمعية ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻧﺎﺩٍ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻬتﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﻦ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ شكر الشخصيات التي حضرت انطلاق الحفل، مؤكدا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تتضمن ﻋﺮﻭضا ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻭﺃﻧﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ 40 ﺩقيقة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻼﻫﻲ، وﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺪين ﻋﻤﺮ ﻭﻟﺪ ﺣﻤﺎﺩﻱ وعبد الرحمن ولد محمد ﻭﺳﻂ حضور وتفاعل جماهيري.