نواذيبو: أيام تكوينية للأندية المدرسية حول السيدا

تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 آذار/مارس 2016 20:07

جانب من انطلاقة الأيام التكوينية في مباني الإدارة الجهوية للتهذيب (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلقت الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو مساء اليوم الجمعة 18 مارس 2016 أياما تكوينية لصالح الأندية المدرسية في مؤسسات التعليم على مستوى المدينة بحضور مستشار والي نواذيبو وأعضاء الأسرة التربوية.

وقالت المديرة الجهوية للتهذيب صفية بنت بمب إن التكوين يرمي إلى الرفع من قدرات التلاميذ ، وتثقفيهم حول السيد عن طريق شرح طرق انتقاله وسبل الوقاية منه ويندرج في إطار استراتجية تنمية القطاع.

وأشارت المديرة إلى أن التكوين يشمل لمحة عن ثقافة المواطنة من أجل تعريف الشباب بحقوق وواجباتهم ، واعدادهم للمستقبل.